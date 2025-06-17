Kürek Milli Takımı Meriç Nehri'nde Başarı İçin Kampta

Kürek Milli Takımı, Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa girdi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampında 20 sporcu, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sporcular, günde iki antrenman gerçekleştirerek gelecek aylarda katılacakları şampiyonalar için güç depoluyor. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin önemli bir kamp merkezi haline geldiğini vurguladı.

İba, yaptığı açıklamada, "Geçen yıllarda yurt dışında yapılan kampların artık Edirne'de gerçekleştirilmeye başladığını" belirtti. "Burada sporculara her türlü imkan sağlanıyor. Su çok güzel, dalga yok. Parkur çok iyi. Biz de heyecanla kazanacakları madalyaları bekliyoruz," dedi.

Türk küreğinin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve uluslararası organizasyonlarda tüm madalyalara talip olduğunu ifade eden İba, milli takımın gelişimine dikkat çekti.

Milli Takım Başantrenörü Yiğit Saygılıgil, katılacakları şampiyonalara sıkı bir tempoda hazırlandıklarını vurguladı. Meriç Nehri'nde yaptıkları antrenmanların kalitesine değinen Saygılıgil, "Burada çok kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Nisan ayından beri burada farklı dönemlerde kamplar yapıyoruz. Temmuz ayında Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Oraya hazırlanıyoruz. Genç bir kadromuz var. Ana hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah büyük başarılar elde edeceğiz," diye konuştu.

Milli kürekçi Efe Yılmaz ise belirlenen hedefler doğrultusunda güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Kürek Milli Takımı, Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa girdi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampında 20 sporcu, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Günde 2 antrenman yapan milli sporcular, gelecek aylarda katılacakları şampiyonalar için güç depoluyor.

Kürek Milli Takımı, Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa girdi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampında 20 sporcu, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Günde 2 antrenman yapan milli sporcular, gelecek aylarda katılacakları şampiyonalar için güç depoluyor.