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Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu VakıfBank

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile kıyasıya bir mücadele sonrası birinciliği elde etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:02
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu VakıfBank

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon VakıfBank

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un organize ettiği Kuşadası Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final gününde, güçlü rakipler VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ve SSC Palmberg Schwerin, Kuşadası Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Dolu Bir Final

Turnuvanın açılış maçında, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 galip gelerek turnuvayı birinci sırada tamamladı. Bu sonuçla, Eczacıbaşı Dynavit turnuvayı zaferle taçlandırırken, VakıfBank'ı ikinci sıraya itmiş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Performansı

Diğer yarıda ise, Aydın Büyükşehir Belediyespor SSC Palmberg Schwerin'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla organizasyonda SSC Palmberg Schwerin ikinci, Eczacıbaşı Dynavit üçüncü ve Aydın Büyükşehir Belediyespor dördüncü sırada yer aldı.

Sonuç Olarak

Kuşadası Voleybol Turnuvası, voleybol severler için oldukça çekişmeli geçti. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi önemli takımların katıldığı turnuva, voleybol camiasında büyük bir heyecan yarattı.

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