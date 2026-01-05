DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kütahyaspor’dan Çifte Transfer: Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer

Kütahyaspor, TFF 3. Lig kadrosunu Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer ile güçlendirdi; Başkan Osman Altınkaya her iki oyuncuya başarı diledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:58
Kütahyaspor’dan Çifte Transfer: Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer

Kütahyaspor’dan Çifte Transfer: Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer

Kulüp açıklaması ve transfer detayları

Kütahyaspor, TFF 3. Lig kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Kütahyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

25 yaşındaki Bora Yılmaz, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan ve bu sezon ligin ilk devresinde görev alan futbolcu olarak Kütahyaspor’un yeni transferi oldu. Kulüp yönetimi başarılı futbolcuya 'hoş geldin' diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Öte yandan geçen sezon Muşspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Ayetullah Korkmazer de yeşil-siyahlı ekibin kadrosuna dahil edildi. Kulüp, Ayetullah Korkmazer’in de takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, her iki futbolcuya da şampiyonluk yolunda kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu.

BORA YILMAZ

BORA YILMAZ

AYETULLAH KORKMAZER

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı: Samsunspor Maçı (Turkcell Süper Kupa)
2
Fatih Karagümrük 4 Futbolcuyla Yollarını Ayırdı
3
Sakarya Büyükşehir karatecileri Gürcistan'da Uluslararası Seri A'da
4
Fenerbahçe - Samsunspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Yeni Adana’da
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız
6
Aliağalı oryantiringciler Muğla’dan 8 Türkiye derecesiyle döndü
7
Süper Kupa: Galatasaray-Trabzonspor'da VAR Görevi Ömer Faruk Turtay'a

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları