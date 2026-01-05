Kütahyaspor’dan Çifte Transfer: Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer

Kulüp açıklaması ve transfer detayları

Kütahyaspor, TFF 3. Lig kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Kütahyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

25 yaşındaki Bora Yılmaz, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan ve bu sezon ligin ilk devresinde görev alan futbolcu olarak Kütahyaspor’un yeni transferi oldu. Kulüp yönetimi başarılı futbolcuya 'hoş geldin' diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Öte yandan geçen sezon Muşspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Ayetullah Korkmazer de yeşil-siyahlı ekibin kadrosuna dahil edildi. Kulüp, Ayetullah Korkmazer’in de takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, her iki futbolcuya da şampiyonluk yolunda kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu.

BORA YILMAZ