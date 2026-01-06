Enes Çelik: "Yaptığımız 7 transfer bizi liderlik yarışında tutacak"

TFF 2. Lig lideri Bursaspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp yapılan otelde konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, takımın durumu, hazırlık maçları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hazırlık maçları: Yeni transferler hızla adapte oldu

Başkan Çelik, kampın hemen başında izledikleri hazırlık maçından memnun olduğunu belirterek, "Bugün buraya yeni geldik ve gelir gelmez maçımızı izledik. Rakibimiz Romanya 1. Lig ekibiydi. Özellikle ilk yarıda takımımız daha farklı bir skor yakalayabilirdi. Maçın genelinde her zamankinden daha iyi bir Bursaspor izledim." dedi.

Çelik, kaleci pozisyonundaki takviyelerin takıma olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Yeni transferlerimiz sanki uzun zamandır bizimle oynuyorlarmış gibiydi. Sahada çok mücadele ettiler ve yıllardır takımdaymış gibi oynadılar. Bu transferlerle birlikte takımda ciddi bir düzelme olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları ve planlanan açıklamalar

Transferler hakkında bilgi veren Çelik, işlemlerin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti: "Yüzde 99 oranında 2 futbolcu daha bitti. Biri kanat, diğeri 10 numara pozisyonunda. Yarın ya da öbür gün peş peşe açıklamayı planlıyoruz."

Çelik, mevcut kadronun yeterli olduğunu ancak yapılan takviyelerin 1. Lig ve Süper Lig seviyesinde oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Ayrıca devre arası dönemin zor olduğunu, bundan sonraki transferlerin daha çok yabancı ağırlıklı olacağını ve hedeflerinin yerli, üst düzey, 30 yaş üstü olmayan oyuncular olduğunu kaydetti.

Kadro planlaması: Hedef liderlik

Toplam transfer sayısına ilişkin değerlendirmesinde Çelik, "Şu anda yedi transfer noktasındayız. Beşinin açıklamasını yaptık, iki oyuncuyu daha bu hafta açıklayacağız. Kampa yetiştireceğimizi söylemiştik ve sonuna da olsa yetiştireceğiz." dedi.

Çelik sözlerini, "Oyuncu kayıplarına ve sakatlıklara rağmen bu noktaya geldik. Yapılan bu yedi transferin de bizi liderlik yarışında tutacağına inanıyorum" şeklinde noktaladı.

