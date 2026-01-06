Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig 20. hafta | 11 Ocak Pazar

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, oyuncuların kondisyon ve uyumunu öne çıkaracak şekilde planlandı.

Antrenman; ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları ile devam etti ve günün programını çift kale oyun ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını maç gününe kadar aynı titizlikle sürdürmeyi hedefliyor.

