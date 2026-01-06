Elazığspor 4 Transferi Resmen Açıkladı

Elazığspor, Bursaspor, Kastamonuspor, Sivasspor ve GMG Kastamonuspor'dan toplam 4 oyuncuyu resmi olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:44
Yeni transferler ve sözleşme süreleri

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, dış transferde anlaşma sağladığı futbolcuları resmen duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre;

Sertaç Çam (Bursaspor’dan, sağ kanat) ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ali Altınöz (Kastamonuspor’dan, orta saha) ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Çağlayan Menderes (Sivasspor’dan, stoper) ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldı.

Sakıb Aytaç (GMG Kastamonuspor’dan, stoper) ile 6 aylık anlaşma imzalandı.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

