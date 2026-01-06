Elazığspor 4 Transferi Resmen Açıkladı

Yeni transferler ve sözleşme süreleri

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, dış transferde anlaşma sağladığı futbolcuları resmen duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre;

Sertaç Çam (Bursaspor’dan, sağ kanat) ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ali Altınöz (Kastamonuspor’dan, orta saha) ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Çağlayan Menderes (Sivasspor’dan, stoper) ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldı.

Sakıb Aytaç (GMG Kastamonuspor’dan, stoper) ile 6 aylık anlaşma imzalandı.

ELAZIĞSPOR SERTAÇ ÇAM TRANSFERİNİ AÇIKLADI