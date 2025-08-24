DOLAR
Kuzey Tunçelli 1500m Serbestte 2'nci Kez Dünya Gençler Şampiyonu

17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Otopeni'de Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 m serbestte altın madalya kazandı (14 dakika 48.81).

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:12
Kuzey Tunçelli 1500m Serbestte 2'nci Kez Dünya Gençler Şampiyonu

Kuzey Tunçelli 1500m Serbestte 2'nci Kez Dünya Gençler Şampiyonu

Otopeni'de düzenlenen organizasyonun son gününde milli yüzücü kürsünün zirvesine çıktı

17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest finalinde birinciliği elde ederek altın madalya kazandı.

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde yapılan finalde Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle yarışı önde tamamladı.

Kuzey, böylece 800 metre yarışındaki başarısının ardından 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

