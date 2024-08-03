Kuzey Tunçelli Paris 2024'te Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Dorukta

Genç milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi. 16 yaşındaki sporcu, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik dereceyle serisini rahat bir şekilde önde tamamladı ve genel sıralamada 5. olarak finale katılma hakkı kazandı.

Tarihi Başarı

Kuzey Tunçelli, olimpiyat tarihindeki yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma unvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olma özelliğini de taşıyan Tunçelli'nin final yarışı, yarın saat 19:37'de yapılacak.

Emir Batur Albayrak Elendi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalmayı başaramadı. Albayrak, eleme serisini 15:23.21'lik zamanla 6. sırada tamamladı ve genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.