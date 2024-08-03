Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Tunçelli Paris 2024'te Tarih Yazdı

16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te finale kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:11
Kuzey Tunçelli Paris 2024'te Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Dorukta

Genç milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi. 16 yaşındaki sporcu, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik dereceyle serisini rahat bir şekilde önde tamamladı ve genel sıralamada 5. olarak finale katılma hakkı kazandı.

Tarihi Başarı

Kuzey Tunçelli, olimpiyat tarihindeki yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma unvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olma özelliğini de taşıyan Tunçelli'nin final yarışı, yarın saat 19:37'de yapılacak.

Emir Batur Albayrak Elendi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalmayı başaramadı. Albayrak, eleme serisini 15:23.21'lik zamanla 6. sırada tamamladı ve genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek