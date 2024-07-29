Kuzey Tunçelli Paris 2024'te Türkiye Rekoru Kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen 800 metre serbest stil elemelerinde büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Rekoru Kırıldı

Tunçelli, La Defense Arena'da gerçekleşen bu önemli organizasyonda, 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Serisinde ikinci gelen Kuzey, genel sıralamada on birinci oldu.

Yarı Finale Kalamadı

Ancak ne yazık ki, bu başarıya rağmen Kuzey Tunçelli, yarı finale geçme hakkını elde edemedi. 16 yaşındaki genç yetenek, olimpiyatlarda bir sonraki mücadele vereceği 1500 metre serbest stil elemeleri için 3 Ağustos Cumartesi günü tekrar havuza girecek.

Kuzey'in gösterdiği performans, Türkiye yüzme tarihinde önemli bir yere sahip olmayı başardı.