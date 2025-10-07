Kuzeyboru 3-1 Beşiktaş: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Galibiyet

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:38
Maç Sonucu

Kuzeyboru, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Beşiktaş3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, iki takım için de turnuvadaki iddialarını gösterme fırsatı oldu. Kuzeyboru, açılış maçında aldığı galibiyetle grup aşamasına güçlü bir başlangıç yaptı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta Kuzeyboru ile Beşiktaş, Cengiz Göllü Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Szczurowska (1), rakipleriyle mücadele etti.

