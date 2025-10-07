Kuzeyboru 3-1 Beşiktaş: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Galibiyet

Maç Sonucu

Kuzeyboru, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, iki takım için de turnuvadaki iddialarını gösterme fırsatı oldu. Kuzeyboru, açılış maçında aldığı galibiyetle grup aşamasına güçlü bir başlangıç yaptı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta Kuzeyboru ile Beşiktaş, Cengiz Göllü Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Szczurowska (1), rakipleriyle mücadele etti.