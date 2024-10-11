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Kuzeyboru, Avrupa Hedefiyle Sezona Hızla Başladı

Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma amacını sürdürüyor. Takım, güzel bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:13
Kuzeyboru, Avrupa Hedefiyle Sezona Hızla Başladı

Aksaray'ın Sultanları: Avrupa Kupalarına Dönüş Yolunda

Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nde üst sıralarda yer alarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. Takım, 2024-2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak, ev sahibi olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden mağlup etti.

Başantrenör Bedestenlioğlu'ndan Açıklama

Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bu sezonun ilginç bir transfer dönemi geçtiğini belirtti. "Rakamların çok yükseldiği, ABD'li sporcuların geri döndüğü bir dönem yaşıyoruz. Yabancı oyuncu potasında daralma söz konusu," diyerek takımın transfer süreci hakkında bilgi verdi. Bedestenlioğlu, yaz kampının kendilerine önemli katkılar sağladığını da vurguladı.

Her Karşılaşma Hedef Maçı

Başantrenör, bu sezonun geçen sezonlardan farklı olacağına inandığını belirterek, "Her karşılaşma artık hedef maçı oluyor. Takımlar arasındaki farklar çok az. Bu yüzden her maça önem vermemiz gerekiyor. Yoğun bir takvim bizleri bekliyor, haftada 10 maça çıkacağız ve bunlardan 4’ü Avrupa kupası maçı olacak," dedi. Bedestenlioğlu, takımının iyi niyetli ve savaşçı olduğunu ifade ederek Avrupa hedefinin değişmediğini duyurdu.

Libero Dilek Kınık'ın İfadeleri

Takımın libero oyuncusu Dilek Kınık, "Geçen sezon bizim için rüya gibiydi. Başarılarımızdan mutluyuz. Yeni bir takım olmamıza rağmen lige galibiyetle başlayarak güzel bir yaz kampı geçirdik," dedi. Kınık, Avrupa kupası hedeflerini yeniden vurguladı ve her geçen gün daha iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti. "Avrupa kupası maçlarımızı heyecanla bekliyoruz; seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var," diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.

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