Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Volley Mulhouse İle Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Volley Mulhouse Maçına Odaklandı

Aksaray'ın voleybol takımı olan Kuzeyboru Spor Kulübü, CEV Kupası'nın 8'li final turunda Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'nun önderliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdürülen çalışmalar, 27 Kasım ve 10 Aralık tarihlerinde oynanacak kritik maçlara yönelik yoğun bir tempoda gerçekleştiriliyor.

Mehmet Bedestenlioğlu: "Zor Bir Tur Olacak"

Bedestenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin Avrupa Kupası'ndaki ilk deneyiminde Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’i geçerek tur atlama başarısı gösterdiğini belirtti. İyi mücadele ile rahat bir galibiyet aldıklarını söyleyen Bedestenlioğlu, Volley Mulhouse için şu ifadeleri kullandı: "İyi bir takım. Alman, İtalyan ve ABD milli takımlarında oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde 3-0 veya 3-1 gibi bir galibiyet almak. Deplasmanda 2 set almak için savaşacağız."

Gamze Kılıç: "Hayalimiz Aksaray'a Şampiyonluklar Getirmek"

Sporcu Gamze Kılıç, Avrupa kupası maçında Aksaray'da mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Tribünlerin dolu olmasının motivasyon sağladığını ifade eden Kılıç, "İki maçta da net skorla geçerek 8'li final turuna kaldık. Hedefimiz seyircimiz önünde net bir galibiyet almak ve deplasmanda 2 set alarak turu geçmek." dedi. Kılıç, Aksaray'a şampiyonluklar ve kupalar kazandırmayı hedeflediklerini, bu yolda her maça odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nın 8'li final turunda karşılaşacağı Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nın 8'li final turunda karşılaşacağı Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.