Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda İtalya'yı Yendi: 3-1

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda İtalyan rakibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı 22 Ocak'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:19
Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda İtalya'yı Yendi: 3-1

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda Zafer Elde Etti

Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya geldi. Farklı bir mücadele sergileyen Kuzeyboru, maçı 3-1 gibi net bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş Maçı 22 Ocak'ta

Kuzeyboru'nun başarısıyla sonuçlanan bu maç, voleybolseverler için heyecan dolu anlara sahne oldu. Takım, rövanş maçı için 22 Ocak'ta İtalya'da Igor Gorgonzola Novara ile yeniden karşılaşacak. Özellikle bu maç, turu geçme adına kritik bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC Asvel Feminin'i Geçti
2
Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi
3
Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu
4
Hüseyin Yücel, Beşiktaş için 5 Adımlık Vizyonunu Açıkladı
5
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi
6
Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde
7
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak