Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda İtalya'yı Yendi: 3-1

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda Zafer Elde Etti

Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya geldi. Farklı bir mücadele sergileyen Kuzeyboru, maçı 3-1 gibi net bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş Maçı 22 Ocak'ta

Kuzeyboru'nun başarısıyla sonuçlanan bu maç, voleybolseverler için heyecan dolu anlara sahne oldu. Takım, rövanş maçı için 22 Ocak'ta İtalya'da Igor Gorgonzola Novara ile yeniden karşılaşacak. Özellikle bu maç, turu geçme adına kritik bir önem taşıyor.