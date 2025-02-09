Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi'ni Deplasmanda Farkla Geçti

Voleybolda Haftanın Sonucu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Kuzeyboru, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Maçın sonunda Kuzeyboru, güçlü bir performans sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuç, ligin gidişatında Kuzeyboru açısından büyük bir avantaj sağladı.

Önemli Gelişmeler ve İstatistikler

Kuzeyboru, savunmasıyla ve etkili hücumuyla maç boyunca üstünlüğünü koruyarak, rakibine fırsat vermedi. Ligin 20. haftası, bu sonuçla birlikte Kuzeyboru'nun toparlanma sürecini de desteklemiş oldu.