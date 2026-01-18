Joao Pereira: "İkinci yarıda ne yapacağımızı unuttuk" — Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe

Joao Pereira: "İkinci yarıda ne yapacağımızı unuttuk"

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Joao Pereira düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibin değişiklikleri ve maçın kırılma anı

Pereira, karşılarında Süper Kupa’yı kazanarak gelen ve sezonu iyi götüren bir takım olduğunu belirterek, "Karşımızda Süper Kupa’yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye’deki şu anda en iyi takımlardan biri şüphesiz, çok motiveler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve aşağı yukarı 15 yıldır tahmin ediyorum şampiyon olamıyorlar ve şu anda inanıyorlar. Dün Galatasaray’ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahipler" dedi.

Pereira, ikinci yarıda rakibin yaptığı değişikliklerin ve baskının takım düzenlerini bozduğunu vurguladı: "İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı. Bazı değişiklikler yaptılar baskı anlamında. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk."

Gelişim vurgusu ve kaçan fırsatlar

Teknik adam, yaşananları takımın gelişim sürecine benzeterek, "Ama tabii ki gelişiyoruz, büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1’i bulabilseydik şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık aslında ama maçı bitiremedik" ifadelerini kullandı.

Oyuncu eksiklikleri ve mücadele

Pereira, ilk yarıda takımın iyi işler yaptığını belirterek, "Boş adamları buluyorduk topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık. İzleyen herkesin de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Maçın zorluklarına değinen Pereira, "Ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Çok fazla oyuncumuz hastaydı. Bu hafta boyunca grip olanlar, ateşi yüksek olanlar, bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Bugün galibiyet için savaştılar, onlara tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" sözleriyle oyuncularını tebrik etti.

EVİNDE FENERBAHÇE’YE 3-2 MAĞLUP OLAN ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR JOAO PEREİRA, "ADAM ADAMA BASKIDA BİZ KENDİ DÜZENİMİZİ UNUTTUK, NE YAPACAĞIMIZI UNUTTUK" DEDİ.