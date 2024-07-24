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La Fiorita, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

La Fiorita, UEFA Konferans Ligi maçı öncesi son antrenmanını tamamlayarak Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya hazır hale geldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:41
La Fiorita, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

La Fiorita, Başakşehir'e Hazır

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan San Marino'nun La Fiorita futbol takımı, son hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Thomas Manfredini eşliğinde yapıldı.

Antrenmanın Detayları

Krşü çalışma, basın mensuplarının katılımına açık olan ilk 15 dakikalık ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında ise, antrenmanın basına kapalı kısmında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Müsabakanın Zamanı

La Fiorita, RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maç için tüm hazırlıklarını tamamladı ve maçın heyecanı yükseldi. Müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.

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