La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı

Maç Detayları
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımı ile RAMS Başakşehir arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.
Stat ve Hakemler
Maç, San Marino'daki statta oynandı. Hakemlik görevini Granit Maqedonci üstlenirken, yardımcıları Robin Wilde ve Simon Kristensson (İsveç) maç boyunca sahadaydı.
Takım Kadroları
La Fiorita kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:
- Zavoli
- Di Modugno
- Santi
- Mazzotti
- Felipe
- Cicarelli
- Semprini
- Toccaceli
- Greco
- Casolla
- Olcese
RAMS Başakşehir ise aşağıdaki oyuncularla sahadaydı:
- Deniz Dilmen
- Duarte
- Ba
- Hamza Güreler
- Ömer Ali Şahiner
- Berkay Özcan
- Onur Ergün
- Deniz Türüç
- Pelkas
- Davidson
- Piatek