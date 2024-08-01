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La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı

San Marino'da oynanan rövanş maçında RAMS Başakşehir, La Fiorita karşısında mücadele etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:53
La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı

Maç Detayları

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımı ile RAMS Başakşehir arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.

Stat ve Hakemler

Maç, San Marino'daki statta oynandı. Hakemlik görevini Granit Maqedonci üstlenirken, yardımcıları Robin Wilde ve Simon Kristensson (İsveç) maç boyunca sahadaydı.

Takım Kadroları

La Fiorita kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:

  • Zavoli
  • Di Modugno
  • Santi
  • Mazzotti
  • Felipe
  • Cicarelli
  • Semprini
  • Toccaceli
  • Greco
  • Casolla
  • Olcese

RAMS Başakşehir ise aşağıdaki oyuncularla sahadaydı:

  • Deniz Dilmen
  • Duarte
  • Ba
  • Hamza Güreler
  • Ömer Ali Şahiner
  • Berkay Özcan
  • Onur Ergün
  • Deniz Türüç
  • Pelkas
  • Davidson
  • Piatek

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