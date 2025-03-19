La Laguna Tenerife, Aliağa Petkimspor'u 85-80 Yenerek K Grubu'nda Galip Geldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu beşinci hafta mücadelesinde, İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife, Türk ekibi Aliağa Petkimspor karşısında zorlu bir maç çıkardı.

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Hafta içinde gerçekleşen bu karşılaşma, La Laguna Tenerife'nin deplasman sahasında oynanırken, ekip 85-80'lik skorla galip gelmeyi başardı. Bu sonuç, La Laguna Tenerife için grup aşamasındaki önemli bir kazanım oldu.

Maç boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, La Laguna Tenerife'nin skorer oyuncuları, maçın sonucunu belirleyerek rakiplerinden 5 sayı fazla atmayı başardı.