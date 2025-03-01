Lakers, Clippers'ı Geçerek 5. Galibiyetini Elde Etti

Lakers, 5. Galibiyetine Ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 106-102 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Bu karşılaşma, NBA'de oynanan 10 maçtan biri oldu.
Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Lakers, Luka Doncic'in 31 sayılık performansıyla büyük bir başarı elde etti. Ev sahibi ekipte, LeBron James da 28 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparak sezonun 37. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Clippers'ın Mücadelesi
Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Ivica Zubac 27 sayı ve 16 ribaundla öne çıkarken, Kawhi Leonard 21 sayı üretti.
Cavaliers'dan Tarihi Geri Dönüş
Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'e konuk olduğu karşılaşmada bir ara 22 sayı geriye düşmesine rağmen, Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla 123-116 galip geldi. Bu, sezonun 49. galibiyeti oldu.
Cavaliers'ta Evan Mobley 17 sayı ve 12 ribaundluk bir performans sergilerken, Darius Garland 20 sayılık katkısıyla galibiyete önemli bir destek verdi.
Celtics'ın Düşüşü
Celtics, bu sezon 18. mağlubiyetini yaşarken, Jayson Tatum 46 sayı ve 16 ribaundla mücadele etti ancak galibiyeti getiremedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti.
Maç Sonuçları
- Detroit Pistons - Denver Nuggets: 119-134
- Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 102-121
- Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 116-123
- Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder: 119-135
- Memphis Grizzlies - New York Knicks: 113-114
- Chicago Bulls - Toronto Raptors: 125-115
- Miami Heat - Indiana Pacers: 125-120
- Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 125-108
- Utah Jazz - Minnesota Timberwolves: 117-116
- Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 106-102