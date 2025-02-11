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Lakers, Doncic'in İlk Maçında Jazz'ı Geçti: 132-113

NBA'de Lakers, Luka Doncic'in ilk maçında Utah Jazz'ı 132-113 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:01
Lakers, Doncic'in İlk Maçında Jazz'ı Geçti: 132-113

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in İlk Maçında Jazz'ı Yenmeyi Başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) heyecan dolu bir haftasında, Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in forma giydiği ilk maçta Utah Jazz132-113 mağlup etti. NBA'de toplamda 10 maç gerçekleşti ve Lakers, bu zaferle sezonun 32. galibiyetini elde etti.

LeBron James Fırtınası

Maçın en skoreri olan LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Lakers'taki diğer önemli oyuncular ise Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribaunt ile skora katkıda bulundu.

Doncic'in Performansı

Dallas Mavericks'ten Anthony Davis karşılığında takas edilen yıldız oyuncu Luka Doncic ise Lakers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Jazz’ın Maçtaki Mücadelesi

Jazz'da ise Lauri Markkanen ve John Collins 17'şer sayı atarak takımın en skorerleri oldu, ancak bu, sezonun 40. mağlubiyetini önlemedi.

Diger Maç Sonuçları

NBA'deki diğer mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde:

  • Washington Wizards - San Antonio Spurs: 121-131
  • Orlando Magic - Atlanta Hawks: 106-112
  • Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves: 128-107
  • Miami Heat - Boston Celtics: 85-103
  • Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 97-89
  • Milwaukee Bucks - Golden State Warriors: 111-125
  • Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 137-101
  • Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 128-129 (Uzatmada)
  • Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 146-117

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, Portland Trail Blazers'a karşı 40 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle galibiyeti perçinlerken, takım 7. kez üst üste kazanarak sezonun 35. galibiyetine ulaştı.

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