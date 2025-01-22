Lakers Zaferi: LeBron James Tarihe Geçti

NBA'de Lakers'tan Tarihi Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Lakers, Washington Wizards karşısında 111-88'lik skorla önemli bir zafer elde etti. Bu maçta LeBron James, sergilediği performans ile bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

LeBron James'in Yeni Başarısı

LeBron James, 21 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti. Böylece kariyerindeki 121. triple-double’ını elde ederek, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra bu başarıyı gösteren ikinci oyuncu oldu. LeBron, şu anda 2 bin 309 top çalma istatistiği ile Scottie Pippen'ı geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiklerinde 7. sıraya yerleşti.

Wizards'a Üst Üste Yenilgi

Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Wizards, üst üste 36. yenilgisini alarak sezonun 23. mağlubiyetine ulaşmış oldu. Bilal Coulibaly 17, Jordan Poole ve Corey Kispert ise 15'er sayı kaydetti.

Denver Nuggets ve Adem Bona

Diğer bir karşılaşmada Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 144-109'luk skorla mağlup etti. Milli oyuncu Adem Bona, bu mücadelede yaklaşık 16 dakika süre alarak 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla takıma katkı sağladı. Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

NBA Sonuçları

Bugünün diğer maç sonuçları şu şekilde:

- Toronto Raptors: 109 - Orlando Magic: 93

- Miami Heat: 107 - Portland Trail Blazers: 116

- Brooklyn Nets: 95 - New York Knicks: 99

- Denver Nuggets: 144 - Philadelphia 76ers: 109

- Los Angeles Lakers: 111 - Washington Wizards: 88