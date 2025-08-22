Lausanne-Beşiktaş 1-1: Solskjaer'den 'hayal kırıklığı' açıklaması

Maçın ardından: Teknik direktör değerlendirmesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın eşitlikle sonuçlanmasının takımda hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Solskjaer, rakibe göre daha fazla topa sahip olduklarını belirterek müsabakayı "çok bariz bir sentetik zemin maçı" şeklinde tanımladı. Solskjaer, maçta çok fazla kontraatak olduğunu ve topun hızlı hareket ettiğini vurguladı. Golü atan Rashica'nın performansından memnun olduğunu söyledi.

Solskjaer, maçla ilgili duygusunu şu sözlerle aktardı: "Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu." Ayrıca Avrupa'da deplasmanda alınan 1-1'lik sonucun rövanş için bir avantaj ve heyecan yaratacağını kaydetti.

Kalede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un rövanşta oynayıp oynamayacaklarına dair soru üzerine Solskjaer, "Emin değilim, durumlarına bakacağız" yanıtını verdi. Solskjaer, dün antrenmanda denediklerini ancak çıkmak zorunda kaldıklarını belirtirken, kaleci Ersin'in performansından memnun olduğunu ifade etti.

Maça üçlü savunmayla çıkmalarında sentetik zeminin ve rakibin geri koşularının etkili olduğunu söyleyen Norveçli teknik adam, savunmada Uduokhai, Paulista, Emirhan ve arka plan olarak Ersin'i değerlendirdiklerini, bu oyuncuların iyi performans sergilediğini dile getirdi. Svensson'un sakatlığının taktikte küçük bir farklılık yaratmış olabileceğini ekledi.

52 yaşındaki teknik adam, maçın fiziksel olarak yoğun geçtiğini belirterek oyuncularının yüzde 100'ünü verdiklerini, çok koştuklarını ve fiziksel mücadeleye girdiklerini söyledi. Solskjaer, Lausanne'ın da yüksek tempoda oynadığını ve oyuncuların yorgunluğunun beklendiğini belirtti.

Sözlerini tamamlayan Solskjaer, Lausanne'ın iyi bir ekip olduğunu vurgulayıp, "1-1 her zaman açık uçlu bir skor" değerlendirmesi yaptı. Kolay bir gol yediklerini, ikinci golü atabileceklerini ve maçın bazı anlarında Ndidi ile Orkun'un kontrolü sağlamada iyi iş çıkardıklarını söyledi.