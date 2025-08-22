Lausanne-Beşiktaş 1-1: Zeidler'den "Rövanş için şansımız var" mesajı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında La Tuiliere Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan İsviçre temsilcisi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, rövanş için umutlu olduklarını belirtti.

Zeidler'in değerlendirmesi

Basın toplantısında Zeidler, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var, umutluyuz." diye konuştu.

Alman çalıştırıcı mücadeleyi çok zor bir maç olarak nitelendirerek, "Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sentetik zemine ilişkin soruya Zeidler, "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır." yanıtını verdi.