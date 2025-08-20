Lausanne-Beşiktaş: Solskjaer Hazırlıklı, Ndidi Kendinden Emin

Lausanne-Beşiktaş maçı öncesi Solskjaer ve Ndidi'den açıklamalar

Maç öncesi genel değerlendirme

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya hazır olduklarını ve kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmek istediklerini söyledi.

Norveçli teknik adam ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yoğun trafikten dolayı toplantıya geç kaldığını aktaran Solskjaer, yeni transfer Wilfred Ndidi ile ilgili şunları söyledi:

"Ndidi, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Eksik olduğumuz şeyleri de tamamlayacak, lider bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok katkı vereceğini biliyorum."

İki maçı da heyecanla beklediklerini aktaran 52 yaşındaki teknik direktör, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak." ifadelerini kullandı.

Rakip özellikleri ve maç planı

Lausanne'ın etkili oyuncularının bulunduğunu vurgulayan Solskjaer, özellikle Kaly Sene'yi işaret ederek, futbolun kolektif bir oyun olduğunu ve takımıyla rakibin güçlü yanlarına hazır olacaklarını söyledi. Norveçli çalıştırıcı, "Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız." diye konuştu.

Sentetik zemin ve oyun tarzı

La Tuiliere Stadı'nın sentetik zeminiyle ilgili bir soruya Solskjaer şu yanıtı verdi: "Ben Norveç'te sentetik zeminde kariyerime başlamıştım. Manchester United'da oynadığım dönem öncesinde sentetik zemine hazırdım. Çok farklı sentetik zeminler de görüyoruz. Buradaki zemini anlamak için idmanı burada yapacağız. Teknik oyuncularımızın buna hazır olması gerekiyor. Sentetik zeminin doğal çimden farklı olduğunu oyunculara anlatacağız. Normalden farklı oynamamız gerekiyor. Daha hızlı bir oyun oynamamız gerekiyor."

Medya eleştirileri ve başarı hedefi

Basında yer alan eleştirilere de cevap veren Solskjaer, eleştirilerin kendisini etkilemediğini belirterek, "Benim için asla sorun değil. Medya ilgi çekmek için bunları yapacak. Futbolun içinde uzun zamandır bulunuyorum. Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim. Amacımız kulübü, taraftarı, oyuncuları birbirine bağlamak, en iyi ortamı oluşturmak. Oyuncuları etkileyebilir ama bunlar beni etkilemiyor." dedi.

Solskjaer, siyah-beyazlı takımla başarı yakalamak zorunda olduklarını vurgulayıp, "Tutkulu, standardı olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Başarıyı sağlamak zorundayız. Küçük sesler medyadan doğal olarak çıkacak. Pazar günü oynadığımız oyunu çok beğendim. Eyüpspor karşısında oynadığımız oyun gayet iyiydi." ifadelerini kullandı.

Yarınki maçın önemine dikkat çeken teknik adam, transfer sürecine dair de şunları kaydetti: "Oyunculardan en iyi performansı almak için çabalarsınız. Bu kulübün transfer politikasıyla ilgili daha sonra konuşabiliriz. Başkanımız ve transferden sorumlu yetkililerimiz transferler için çabalıyor. Oyuncuların kalitesini yukarıya çıkarmak için çabalıyoruz. Fakat önemli olan yarın. Bu hafta bizim odağımız Avrupa."

Teknik direktörlüğü döneminde İsviçre ekipleriyle daha önce 3 kez karşılaşıp kazanamamasına ilişkin soru üzerine Solskjaer, "Yarın bu istatistiği değiştireceğimi umuyorum." yanıtını verdi.

Wilfred Ndidi'den maç öncesi açıklama

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, yarın oynanacak karşılaşmada iyi performans göstereceklerine inandığını belirtti. Ndidi, "Yüzde 100 hazır olduğumu vurguluyorum. Yarın güzel bir maç olacak. Hazır olduğumuzu düşünüyorum, heyecanlıyız. İyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Adaptasyonum da hızlı ilerliyor. Uzun yıllar İngiltere'de oynadım. Beşiktaş gibi üst düzey bir takıma geldiğimi biliyorum. Fiziksel olarak her zaman hazır olmam gerektiğinin farkındayım." dedi.

Ndidi, teknik adamların ve takım arkadaşlarının desteğinin adaptasyon sürecinde önemine değinerek, "Onların da desteğiyle bu süreci rahat geçiriyorum. Genel olarak hocamızın ve arkadaşlarımın desteğiyle neler yapacağımızı biliyorum. Daha ileriyle gideceğiz. Futbol bireysel bir oyun değil. Takıma katkı vereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.