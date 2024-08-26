Lefter Küçükandonyadis Futbol Turnuvası'nı Fenerbahçe Kazandı

Lefter Küçükandonyadis Futbol Turnuvası Sonuçlandı

İkincisi düzenlenen Lefter Küçükandonyadis Futbol Turnuvası başarıyla sona erdi. Fenerbahçe Futbol Okulları’nın yanı sıra çeşitli misafir takımların da katıldığı turnuvada dikkat çekici mücadeleler yaşandı.

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Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 10 yaş altı kategorisinde, ikinciliği Beşiktaş, üçüncülüğü ise Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü elde etti.

12 yaş altı kategorisinde de Fenerbahçe, yine zirvede yer alırken, Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü ikinci, Başakşehir üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Bu turnuva, genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor ve spor camiasında önemli bir yer tutuyor.