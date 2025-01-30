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Leipzig, Xavi Simons'ı PSG'den Transfer Etti

Leipzig, PSG'den kiraladığı Xavi Simons'ın bonservisini aldı. Anlaşma, 50 milyon avrodan 81 milyon avroya kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:52
Leipzig, Xavi Simons'ı PSG'den Transfer Etti

Leipzig, Xavi Simons'ın Bonservisini Aldı

Almanya'nın Leipzig futbol kulübü, son iki sezonda Paris Saint-Germain (PSG) takımından kiraladığı Hollandalı hücum oyuncusu Xavi Simons ile ilgili önemli bir adım attı. Leipzig, Simons'ın bonservisini almak için harekete geçti ve 21 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar bir sözleşme imzaladı.

Transfer Detayları

Almanya basınında çıkan haberlere göre, bu anlaşma için 50 milyon avro bonservis ücreti ödendi. Ayrıca, bu bedelin çeşitli bonuslarla birlikte 81 milyon avroya kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

Xavi Simons'ın Performansı

Xavi Simons, PSG’nin 2019 yılında Barcelona altyapısından transfer ettiği bir oyuncuydu. Leipzig'de geçirdiği süre zarfında 60 maça çıkan Simons, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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