Fransız Yüzücü Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Her yıl Polonya Haber Ajansı tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın da oy kullandığı "Avrupa'nın en iyi sporcusu" yarışmasında kazanan isim, Fransız yüzücü Leon Marchand oldu. 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyuran bu etkinlikte, Marchand önemli bir başarıya imza atarak ilk sırayı elde etti.

Polonya Haber Ajansı, yarışmanın sonuçlarını dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oylarla belirledi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Leon Marchand, bu performansıyla dikkat çekti.

İlk Üçteki Diğer Sporcular

Yarışmada ikinci sırayı Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, üçüncü sırayı ise İsveçli atlet Armand Duplantis aldı. Oluşan liste ise şu şekildedir: