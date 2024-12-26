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Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Fransız yüzücü Leon Marchand, Polonya Haber Ajansı'nın düzenlediği oylamada Avrupa'nın en iyi sporcusu oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:09
Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Fransız Yüzücü Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Her yıl Polonya Haber Ajansı tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın da oy kullandığı "Avrupa'nın en iyi sporcusu" yarışmasında kazanan isim, Fransız yüzücü Leon Marchand oldu. 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyuran bu etkinlikte, Marchand önemli bir başarıya imza atarak ilk sırayı elde etti.

Polonya Haber Ajansı, yarışmanın sonuçlarını dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oylarla belirledi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Leon Marchand, bu performansıyla dikkat çekti.

İlk Üçteki Diğer Sporcular

Yarışmada ikinci sırayı Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, üçüncü sırayı ise İsveçli atlet Armand Duplantis aldı. Oluşan liste ise şu şekildedir:

  • 1- Leon Marchand (Fransa - Yüzme) 155 puan
  • 2- Tadej Pogacar (Slovenya - Bisiklet) 148 puan
  • 3- Armand Duplantis (İsveç - Atletizm) 142 puan
  • 4- Jannik Sinner (İtalya - Tenis) 113.5 puan
  • 5- Max Verstappen (Hollanda - Formula 1) 71 puan
  • 6- Rodri (İspanya - Futbol) 53 puan
  • 7- Marco Odermatt (İsviçre - Alp disiplini) 49 puan
  • 8- Yaroslava Makhutchikh (Ukrayna - Atletizm) 43 puan
  • 9- Remco Evenepoel (Belçika - Bisiklet) 36 puan
  • 10- Nicola Jokic (Sırbistan - Basketbol) 35 puan
  • 11- Sifan Hassan (Hollanda - Atletizm) 27 puan
  • 12- Aryna Sabalenka (Belarus - Tenis) 26 puan
  • 13- Harrie Levreysen (Hollanda - Bisiklet) 25 puan
  • 14- Femke Bol (Hollanda - Atletizm) 21 puan
  • 15- Johannes Thingnes Boe (Norveç - Biatlon) 19 puan
  • 16- Oleksander Usyk (Ukrayna - Boks) 14 puan
  • 16- Sarah Sjoestroem (İsveç - Yüzme) 14 puan
  • 18- Novak Djokovic (Sırbistan - Tenis) 12 puan
  • 19- Nafissatou Thiam (Belçika - Atletizm) 11 puan
  • 19- Carlos Alcazar (İspanya - Tenis) 11 puan
  • 21- Paola Egonu (İtalya - Voleybol) 10 puan
  • 22- Lamine Yamal (İspanya - Futbol) 9 puan
  • 23- Jude Bellingham (İngiltere - Futbol) 7 puan
  • 23- Iga Swiatek (Polonya - Tenis) 7 puan
  • 23- Josef Dostal (Çekya - Kano) 7 puan
  • 23- Nicolo Martinenghi (İtalya - Yüzme) 7 puan

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Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

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