Leroy Sane, Antalyaspor'a Karşı Süper Lig'de Üst Üste 3. Golünü Attı

Galatasaraylı Leroy Sane, Antalyaspor karşısında 7. dakikada fileleri sarsarak Trendyol Süper Lig’de üst üste 3., toplamda 6. golünü kaydetti; 90+3’te Icardi’ye asist yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:20
Trendyol Süper Lig 16. hafta | Antalyaspor - Galatasaray

Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane, Antalyaspor deplasmanında takımının ilk golünü kaydederek dikkat çekti.

Müsabakanın 7. dakikasında, Yunus Akgün'ün pasını ceza sahası içi sağ tarafında alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçta da gol atmış oldu. Hepsi ligde olmak üzere gol sayısını 6'ya yükseltti.

Sane, maçın uzatma dakikalarında da etkisini gösterdi; 90+3. dakikada Mauro Icardi'nin golünde asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

