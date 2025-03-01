Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile Zorlu Bir Maç Oynayacak

Trendiyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın Güçlü Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 64 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, namağlup devam ediyor.

Kasımpaşa'nın Durumu

Kasımpaşa ise 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 31 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu iki takım arasında bu sezonun 7. haftasında oynanan maç 3-3 berabere sona ermişti.

Cezalı İsimler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası nedeniyle bu maçta takımının başında olamayacak. Ayrıca, sezonun en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün de cezalı duruma düştü. Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde Yunus'tan yararlanamayacak.

Sakat Oyuncular

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında Alvaro Morata ve Ismail Jakobs gibi önemli oyuncularının sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğu, Galatasaray için bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'ın Geçmiş Performansı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı ve son 23 deplasman mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu sezonki deplasman performansı, iç sahada yakaladıkları başarıdan daha üst seviyede.

Kasımpaşa'nın Hedefi

Kasımpaşa, Süper Lig'de son iki maçını kaybetti ve 3-1, 2-1'lik skorlarla sahadan puansız ayrıldı. Bu hafta Galatasaray'a karşı hem puan hasretine son vermeyi hem de namağlup takımın ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor.

İki Takımın Gol Performansları

Kasımpaşa, bu sezon 24 maçta 42 gol atarak ligde üçüncü en fazla gol atan takım konumunda. Ancak savunmada sıkıntılar yaşıyor; toplamda 47 gol yediler ve bu alanda en fazla gol yiyen ikinci takım oldular.

Hazırlıklar tamamlandı ve gözler, yarın oynanacak bu heyecan dolu mücadelede olacak. Takımlar sahada, futbolseverlere güzel bir karşılaşma sunmak için mücadele verecek.