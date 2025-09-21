Ligue 1: Marsilya-PSG Maçı Kötü Hava Nedeniyle Ertelendi

Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya-PSG maçı kötü hava nedeniyle Valiliğin kararıyla ertelendi; maç için yeni tarih açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:53
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasında oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşması, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Ertelenme kararı ve gerekçesi

Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Velodrome Stadı'nda oynanması öngörülen maçın, Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek."

Valilik, erteleme gerekçeleri arasında; taraftarların araçlarını yanlış zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yollarda oluşacak yoğun hareketlilik ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için olası fırtına tehlikesini gösterdi.

Ligue 1 ve valilik, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda henüz bir tarih paylaşmadı.

