Lille, Fenerbahçe'yi Zor Bir Maçta Yendi

Lille-Fenerbahçe Maçının Ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk karşılaşmasında Lille, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrasında Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Pozisyonlar ve Oyuncu Performansı

Hainaut Stadyumu'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Genesio, "Sonuçta memnunum. İlk yarıda net pozisyonlar yakaladık, ancak ikinci yarıda fiziksel olarak eksiklerimiz vardı. Bu, Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında ilk maçımızdı ve Fenerbahçe bir tur önce mücadele etti" şeklinde ifade etti.

Gelecek Maç İçin Düşünceler

Maçta her iki takımın da önemli pozisyonlar bulduğuna dikkat çeken Genesio, “Genel olarak maça bakarsak, bizim için iyi bir sonuç. Kalecimiz oldukça iyi oynadı ve bu durum her maçta gelişiyor. İyi bir kaleci, her takım için çok kıymetli. Bu akşam kanatları etkili bir biçimde kullanmayı hedefledik. Fenerbahçe'nin futbolu için sürpriz yoktu; onların kadrosunda çok kaliteli oyuncular var" dedi.

Rövanş Maçı ve Avantaj

Genesio, İstanbul’daki rövanş maçının zorlu geçeceğini bildiklerini de vurgulayarak, "Kadıköy'de 1 gol avantajıyla gideceğiz; bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.