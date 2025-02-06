Lisandro Martinez Sezonu Kapattı: Çapraz Bağ Yırtığı İle Maçları Kaçıracak

Lisandro Martinez Sezonu Kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Sakatlığın Detayları
Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlandığı bildirilen Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Bu Sezonki Performansı
İngiliz basınına göre, sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Bu sakatlık, takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.