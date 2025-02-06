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Lisandro Martinez Sezonu Kapattı: Çapraz Bağ Yırtığı İle Maçları Kaçıracak

Manchester United'ın defans oyuncusu Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:27
Lisandro Martinez Sezonu Kapattı: Çapraz Bağ Yırtığı İle Maçları Kaçıracak

Lisandro Martinez Sezonu Kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sakatlığın Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlandığı bildirilen Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Bu Sezonki Performansı

İngiliz basınına göre, sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Bu sakatlık, takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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