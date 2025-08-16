DOLAR
Liverpool 4-2 Bournemouth: Premier Lig Açılışında Şampiyonun Zaferi

Son şampiyon Liverpool, Premier Lig açılış maçında Bournemouth'u 4-2 yendi; Ekitike, Gakpo, Chiesa ve Muhammed Salah fileleri havalandırdı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:06
Maç Özeti ve Öne Çıkan Anlar

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında kendi sahasında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında öne geçen taraf Liverpool oldu. 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda 49. dakikada Gakpo ile fark ikiye çıktı. Bournemouth, 64. ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle skoru eşitlemeyi başardı.

Maçın son bölümünde Liverpool yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 88. dakikada Chiesa ve uzatma dakikalarında 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle skor 4-2 olarak belirlendi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşma sırasında önemli bir olay da yaşandı. Semenyo'nun bir taraftarın ırkçı hakaretine uğradığının bildirilmesi üzerine hakem Anthony Taylor, 29. dakikada Liverpool'un kullandığı korner sırasında oyunu durdurdu. Hakem, saha kenarında iki teknik direktörle görüşme yaptı ve maç yaklaşık 4 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

Sonuç olarak Premier Lig'in açılış maçında Liverpool sahadan 4-2 galip ayrıldı.

