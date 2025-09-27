Liverpool, Crystal Palace'a 2-1 Yenildi — Galatasaray 30 Eylül'de Liverpool'u Konuk Edecek

Premier Lig'de sürpriz sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü konuk edeceği Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenildi.

Maçın özeti

Ev sahibi Crystal Palace, maçın 9. dakikasında Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği sağlarken, karşılaşmanın son anlarında 90+7. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Devler Ligi ve lig tablosu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'un bu yenilgisi, Premier Lig'de takımın ilk puan kaybı olarak kayıtlara geçti; yine de Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürüyor. Crystal Palace puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray'ın diğer Premier Lig rakibi Manchester City, konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti ve 10 puana ulaştı.