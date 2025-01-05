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Liverpool ve Manchester United Beraberlikte Karşılaştı: 2-2

Liverpool, Manchester United ile 2-2 berabere kalarak 3 maç sonra puan kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:22
Liverpool ve Manchester United Beraberlikte Karşılaştı: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında, lider Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Maç, Anfield Stadı'nda gerçekleşti.

İlk Yarısında Gol Olmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.

Tempo İkinci Yarıda Yükseldi

Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Manchester United, 52. dakikada Lisandro Martinez ile öne geçti. Ancak, bu üstünlük uzun sürmedi. Cody Gakpo, 59. dakikada karşılık vererek durumu 1-1 yaptı.

Daha sonra Muhammed Salah, 70. dakikada kullandığı penaltı atışıyla Liverpool’u 2-1 öne geçirdi. Fakat Amad Diallo, 80. dakikada attığı gol ile maça eşitlik getirdi ve mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı.

Puan Kaybı ve Beklentiler

Evinde kazanamayan Liverpool, Arsenal’in berabere kaldığı haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bu sonuçla Liverpool, son 3 maçta ilk puanını aldı. Diğer yandan, 13. sıradaki Manchester United’ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

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