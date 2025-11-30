Londra Derbisi: Chelsea 1-1 Arsenal — Caicedo Kırmızı, Chalobah ve Merino

Premier Lig 13. haftasında Stamford Bridge'de Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kaldı; Caicedo kırmızı kart gördü, goller Chalobah ve Merino'dan.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:56
Londra Derbisi: Chelsea 1-1 Arsenal — Caicedo Kırmızı, Chalobah ve Merino

Londra derbisinde kazanan yok: Chelsea 1-1 Arsenal

Stamford Bridge'de gerilim ve eşitlik

Premier Lig’in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge'de karşılaştı. Ev sahibi takım maçın 38. dakikasında Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda ise 48. dakikada Trevoh Chalobah Chelsea'yi öne geçirdi: 1-0. Arsenal, 59. dakikada Mikel Merino'nun golüyle eşitliği sağladı ve kalan sürede başka gol olmadı; mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 30 yaparak liderliğini sürdürdü. Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea ise 24 puana ulaşıp 3. sıraya geriledi.

PREMİER LİG'İN 13. HAFTASINDAKİ LONDRA DERBİSİNDE CHELSEA İLE ARSENAL 1-1 BERABERE KALDI.

PREMİER LİG'İN 13. HAFTASINDAKİ LONDRA DERBİSİNDE CHELSEA İLE ARSENAL 1-1 BERABERE KALDI.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
2
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
3
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı
4
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı
5
Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük
6
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı