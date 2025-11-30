Londra Derbisi: Chelsea 1-1 Arsenal — Caicedo Kırmızı, Chalobah ve Merino

Londra derbisinde kazanan yok: Chelsea 1-1 Arsenal

Stamford Bridge'de gerilim ve eşitlik

Premier Lig’in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge'de karşılaştı. Ev sahibi takım maçın 38. dakikasında Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda ise 48. dakikada Trevoh Chalobah Chelsea'yi öne geçirdi: 1-0. Arsenal, 59. dakikada Mikel Merino'nun golüyle eşitliği sağladı ve kalan sürede başka gol olmadı; mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 30 yaparak liderliğini sürdürdü. Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea ise 24 puana ulaşıp 3. sıraya geriledi.

