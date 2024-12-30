Lucas Torreira: 'Galatasaray, hayatımın önemli bir parçası'

Lucas Torreira, Galatasaray'da Mutluluğunu Paylaştı

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Galatasaray'da forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Spor giyim firması hummel ile sponsorluk anlaşması imzalayan Torreira, Kağıthane'deki imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray, Hayatımın Bir Parçası

Torreira, Galatasaray'ın kendisi için çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Galatasaray, hayatımın önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki de Galatasaray'daki en mutlu insanım. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde Lideriz

Lige verilen arayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Torreira, "6 aydır çok yoğun bir tempodaydık. Dinlenmek için çok az zaman vardı. Bu işin sadece fiziksel yorgunluğu yok, zihinsel yorgunluğu da fazla. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lideriz. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir noktadayız ve kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Mauro Icardi ile Kardeş Gibi

Mauro Icardi ile olan ilişkisine de değinen Torreira, "Biz Mauro ile kardeş gibiyiz. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da bana çok destek oldu. Şu an ciddi bir sakatlık geçiriyor ve ailesi ile birlikte Arjantin'de tedavi oluyor. Kendisi Türk futbolu için çok önemli bir isim. Onu çok özlüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye Gelme Kararı

Torreira, ilk teklif aldığında Türkiye'ye gelme düşüncesinin olmadığını belirtti: "Fiorentina'da kalmak istiyordum. Orada çok iyi bir sezon geçirmiştim. Muslera, Okan Buruk ve Erden Timur bana sürekli ulaştı. İyi ki aramışlar; hayatımın akışı değişti. Şu an 28 yaşındayım ve dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim." dedi.

Imza töreni sonrası Torreira, altyapısında oynadığı ve hummel'ın da sponsoru olduğu Uruguay'daki 18 de Julio takımının formasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.