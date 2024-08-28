Lugano, Beşiktaş'la Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Lugano, Beşiktaş Maçına Hazır

İsviçre temsilcisi Lugano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan ekip, antrenmanlarını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi.

Antrenmanın Detayları

Teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve orta sahada top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Önceki Müsabakanın Sonucu

Siyah-beyazlıların, rakibi Lugano ile oynadığı ilk maç, 3-3'lük eşitlikle sona ermişti. Yarın Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak olan iki ekip, Avrupa Ligi'nde bir üst tura geçmek için mücadele edecek.