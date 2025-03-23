Macaristan-Türkiye Rövanş Maçının Hakemleri ve Kadroları Belli Oldu

Macaristan-Türkiye Rövanş Maçı Detayları

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda gerçekleşecek olan Macaristan-Türkiye rövanş karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, Puskas Arena'da oynanacak.

Maç Hakemleri

Karşılaşmanın hakemliğini üstlenecek isimler ise şu şekilde: Felix Zwayer, Robert Kempter ve Christian Dietz (Almanya).

Takım Kadroları

Maçta mücadele edecek olan takımların kadroları ise şu şekilde oluşturulmuştur:

Macaristan Kadrosu:

Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Marton Dardai, Gazdag, Bence Dardai, Varga

Türkiye Kadrosu:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Her iki takım da bu önemli mücadelede galibiyet için sahaya çıkarken, taraftarların da büyük bir coşkuyla destek vermesi bekleniyor.