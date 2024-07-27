Madalya Hedefi ve Depreme Saygı: Sevilay Öztürk'ün Hikayesi

Sevilay Öztürk: Madalyası Deprem Şehitlerine İthaf Edilecek

21 yaşındaki milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edeceği madalyayı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına ithaf edeceğini duyurdu.

Yoğun Antrenmanlarla Paris Hedefi

Öztürk, Trabzon'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, takım arkadaşlarıyla günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Madalyayı almak için yılmadan, aynı azimle çalışmayı hedefliyor.

Tokyo 2020'deki Başarı ve Duygular

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayı hala gururla hatırladığını belirten Sevilay, "Kürsüde Türk bayrağını görmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu bir kez daha yaşamak için Paris 2024'te madalya almak istiyorum." dedi.

Depremin Etkileri ve Zor Günler

Sevilay Öztürk, geçen yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. "Depremi ben de yaşadım, o dönemlerde ailemden uzakta kaldım. Antrenmanlarımı zorladı, hep bir korku ile suya girdim." şeklinde konuştu. Geçirdiği zor dönemlerin ardından madalyasını depremde hayatını kaybedenlere adayacağını belirtti.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor. Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Paralimpik sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor. Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Paralimpik sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor. Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Paralimpik sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor. Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Paralimpik sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor. Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Paralimpik sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.