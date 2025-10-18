Malatya'da 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri başladı

20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Malatya'da başladı

Geleneksel sporun geleceği ve katılım

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri kapılarını açtı. Organizasyon, kentte geleneksel ata sporunun yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, müsabakalar öncesinde yaptığı konuşmada gençlerin karakucak güreşini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı. Geçit, 'Ulusal düzeyde yaklaşık 300 sporcu, uluslararası düzeyde ise 10 sporcumuz katıldı. Şehri ayağa kaldırmak sadece konut, ticarethane, ofis ve dükkan yapmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Şehri ayağa kaldırmak, tarih, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda kalkınmayı gerektirir. Güreş turnuvasını da şehri ayağa kaldırmanın önemli bir aşaması olarak görüyoruz.' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise etkinliklerin, festival ve fuarların geleneksel hale gelmesine özen gösterdiklerini belirterek organizasyonlara destek verdiklerini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de açılışta bir selamlama konuşması yaptı.

Down sendromlu çocukların güreş gösterisinin ardından müsabakalar resmi olarak başladı ve turnuva, kent yaşamına spor ve kültür boyutu kazandırma hedefiyle devam ediyor.

