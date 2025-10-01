Malatya'da AB Destekli Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi ve Spor Salonunun Açılışı Yapıldı

Malatya'da AB destekli spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi

Malatya'da "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen yüzme havuzu, gençlik merkezi ve spor salonunun açılışı yapıldı. Tesislerin hizmete girmesiyle bölgedeki gençlerin modern ve kapsayıcı spor imkanlarına erişimi hedefleniyor.

Açılış töreni

Açılış, Çöşnük Spor Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmekte olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirildi.

Yetkililer ne dedi?

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, sporun gençlerin gelişimi açısından önemine vurgu yaparak, bölgeye kazandırılan bu tesisler sayesinde çocukların ve gençlerin sağlıklı ve modern bir ortamda spor yapma imkânına kavuşacağını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, spor salonu, gençlik merkezi ve yüzme havuzunun 69 milyon liraya yapıldığını belirterek, AB'nin zor zamanlarda her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Alman Kalkınma Bankası Ankara Ofis Direktörü Christian Garve ise, "Bu proje, başta Suriye olmak üzere savaş ve krizlerden etkilenmiş milyonlarca göçmenin yaşadığı zorluklarda Türkiye'ye yardımcı olmak için AB programı kapsamında yürütülen bir proje." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy da proje kapsamında 12 kentte 23 tesisin hizmete girdiğini söyledi.

Etkinlik programı

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere madalya takdim etti ve yeni tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Malatya'da Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen yüzme havuzu, gençlik merkezi ile spor salonunun açılışı Çöşnük Spor Salonu'nda yapıldı. AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, açılış programında konuştu.