Malatya Yeşilyurtspor'da Olağanüstü Genel Kurul Yarın — Bahis Soruşturması ve 10 Futbolcuya Hak Mahrumiyeti

Malatya Yeşilyurtspor'da olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor için olağanüstü genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Soruşturma ve ceza süreci

Türkçe Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması sonucunda 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan kulüp, bu gelişmelerin ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Toplantı tarihi ve yeri

Kulüp yönetimi daha önce 3 Ocak tarihinde yapılması planlanan toplantının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. Yeni tarih olarak belirlenen olağanüstü genel kurul, yarın saat 10.00'da Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kulüp ve üyeler, soruşturma süreci ile ilgili gelişmelerin ve alınacak kararların takipçisi olacak.

