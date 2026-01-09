Malatya Yeşilyurtspor'da Olağanüstü Genel Kurul Yarın — Bahis Soruşturması ve 10 Futbolcuya Hak Mahrumiyeti

TFF bahis soruşturması sonrası 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan Malatya Yeşilyurtspor'un ertelenen olağanüstü genel kurulu yarın saat 10.00'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:26
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor için olağanüstü genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Soruşturma ve ceza süreci

Türkçe Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması sonucunda 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan kulüp, bu gelişmelerin ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Toplantı tarihi ve yeri

Kulüp yönetimi daha önce 3 Ocak tarihinde yapılması planlanan toplantının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. Yeni tarih olarak belirlenen olağanüstü genel kurul, yarın saat 10.00'da Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kulüp ve üyeler, soruşturma süreci ile ilgili gelişmelerin ve alınacak kararların takipçisi olacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

