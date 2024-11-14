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Malheiro, Trabzonspor'da Başarı Hedefliyor

Portekizli futbolcu Malheiro, Trabzonspor'da en iyisini yapma kararlılığını vurguladı ve zafer için hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:44
Malheiro, Trabzonspor'da Başarı Hedefliyor

Malheiro, Trabzonspor için Elinden Geleni Yapacak

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Pedro Malheiro, bordo-mavili ekipte en iyi performansını sergilemek için kararlılığını sürdürüyor. Takımına katkı sağlamak üzere her zaman %100'ünü vermeye çalışan bir oyuncu olduğunu belirten Malheiro, "Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım" dedi.

Olumlu Bir Geçmiş ve Hedefler

23 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor Dergisi'nde yaptığı röportajda, 2022-2023 sezonunda Boavista'da geçirdiği olumlu dönemden bahsetti. "Kulüp de gelişmeme yardımcı oldu. Bunların hepsi çalışmanın ürünü. Ben çalışmayı çok seven bir oyuncuyum" şeklinde ifadelerini sürdüren Malheiro, her maçta en iyisini verebilmek için sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Hedefleri ve İyileştirmeleri

Malheiro, takımına daha fazla katkı sağlamak adına öne daha fazla gitmek ve daha çok gol atmak istediğini ifade ederken, savunma yönünü de güçlendirmek istediğini vurguladı. "Bunları yaptığımda her geçen gün ilerleyip daha iyi bir oyuncu olabilirim" değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor Tercihi

Trabzonspor'un teklifini duyduğunda tereddüt etmeden kabul ettiğini söyleyen Malheiro, "Hep kupalar kazanmak isteyen, şampiyonlukları hedefleyen bir kulüp. Bu nedenle hemen kabul ettim. Benim için ciddi bir adım olacağının bilincindeydim" dedi. Kulübe zaferler kazandırmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

Cristiano Ronaldo Hayranlığı

Forma numarasının 79 olmasının Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığından kaynaklandığını kaydeden Malheiro, "Aslında 7 numarayı almak istemiştim ama A takıma yeni çıktığım için tecrübeli oyuncularımız vardı ve 7 numarayı onlar almışlardı. Ronaldo'nun Real Madrid'e transferinden sonra 9 numarayı tercih etmesiyle ben de bu iki rakamı birleştirip 79 numarayı almaya karar verdim. Bu numarayla ilk çıkışım gerçekleşti ve iyi gitti. Kariyerim boyunca hep bu forma numarasıyla devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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