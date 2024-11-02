Malmö, Beşiktaş Maçı Öncesi Puan Kaybı Yaşadı

Malmö'nün Puan Kaybı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında karşılaşacağı Malmö'nün, İsveç Ligi'nde puan kaybettiğini öğrendi. Malmö, Hammarby ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı.

Maçın Özeti

Malmö, 29. haftada Hammarby'ye konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. Hammarby'nin Jusef Erabi ve Nahir Besara'nın golleri ile öne geçtiği maçta, Malmö'nün Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla attığı gollerle 1 puanı kurtarması dikkat çekti.

Lig Performansı

Isveç Ligi'nde bitime bir hafta kala, Malmö, Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu bağlamda, Malmö'nün bu maçta yaşadığı puan kaybı, Beşiktaş ile yapacakları karşılaşma öncesinde dikkatleri üzerine çekti.

Gelecek Maç

Malmö, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç, hem grup dinamikleri hem de her iki takım için kritik bir öneme sahip.