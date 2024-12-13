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Malmö'de Galatasaray'ı Mutlu Etmeyen Beraberlik: Elias Jelert ve Efe Akman Değerlendirdi

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasında hayal kırıklığı yaşadı. Elias Jelert ve Efe Akman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:47
Malmö'de Galatasaray'ı Mutlu Etmeyen Beraberlik: Elias Jelert ve Efe Akman Değerlendirdi

Malmö'de Galatasaray için Hayal Kırıklığı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi altıncı haftasında Malmö ile 2-2 berabere kalarak, istediği sonuçla dönemedi. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular Elias Jelert ve Efe Akman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Elias Jelert: "En Kötü İhtimali Yaşamadık"

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, bu sonuçtan mutlu olmadıklarını ifade ederek, "Bugün buradan 3 puanla ayrılmayı istedik ama olmadı. Ancak en kötü ihtimali de yaşamadık. Bu sonuçtan mutlu değiliz ama namağlup devam ediyoruz" dedi. Genç futbolcu, takımının maddi durumunu birçok açıdan değerlendirdi.

İlk Gol Heyecanı

Jelert, sarı-kırmızılı formayla attığı ilk gol içinse sevinçli olduğunu dile getirirken, "Ailem ve arkadaşlarım bugün maçı izlemeye gelmişti. Onların önünde gol atabilmek benim için çok güzeldi" sözlerini kullandı.

Forma Mücadelesi

Forma şansı bulamadığına değinen Jelert, "Her gün en iyisini yapmaya, antrenman ve maçlarda kendimi göstermeye çalışıyorum. Bu benim yapabileceğim bir seçim değil. Hocam oynattığı zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. İlk 11'e girmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" diye ekledi.

Türkiye'ye Alışmak Zor

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, Türkiye'nin çılgın bir taraftar kitlesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Kopenhag ile geldiğimizde de çok şaşırmıştım. Böyle bir taraftarın önünde oynamak her zaman zevk veriyor" dedi.

Efe Akman: "Çalışmaya Devam"

Maç sonunda görüşlerini aktaran genç orta saha oyuncusu Efe Akman, "Bu maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki iki maçı da kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Okan Buruk'un kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştığını sözlerine ekledi.

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