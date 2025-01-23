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Manchester City, Omar Marmoush'u Kadrosuna Kattı

Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Mısırlı forvet Omar Marmoush'u 4,5 yıllık sözleşme ile transfer etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:31
Manchester City, Omar Marmoush'u Kadrosuna Kattı

Manchester City, Omar Marmoush'u Kadrosuna Kattı

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Omar Marmoush, 4,5 yıllık bir sözleşme ile kadroya katıldı. Bu durum, Mısırlı forvetin 2029 yazına kadar Manchester City'de oynayacağı anlamına geliyor.

Başarılı Performansı Dikkat Çekti

Bundesliga'daki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 maçta 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol ile birlikte 14 asist gerçekleştirdi. Bu performans, onun transferinde önemli bir etken oldu.

Milli Takım Kariyeri

Omar Marmoush, 35 kez Mısır milli takım formasını giymiş olup, milli takımda 6 gol kaydetmiştir.

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