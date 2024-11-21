Manchester City, Pep Guardiola ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Manchester City, Pep Guardiola ile Yeni Anlaşma Sağladı

İngiltere Premier Lig'in başarılı takımlarından Manchester City, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Guardiola, kulüp tarihine damgasını vuran yönetici olarak 10 yılı aşkın süre boyunca takımın başında kalmış olacak.

Guardiola'nın Başarıları

Guardiola, Manchester City ile 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve toplamda 18 kupa kazanarak önemli bir başarı kaydetti. Premier Lig tarihinde 100 puana ulaşan ilk teknik adam olma özelliğine de sahip olan Guardiola, takımın başında 490 maça çıkarak bu karşılaşmaların 353'ünü kazanmayı başardı ve %72'lik bir galibiyet yüzdesi elde etti. Bu maçlarda takım, toplamda 1200 gole imza attı.

Guardiola'nın Duası ve Umutları

İmza töreninde duygu dolu konuşmalar yapan Pep Guardiola, Manchester City kulübünün kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Dokuzuncu sezonunu geçirdiğini ifade eden Guardiola, geçmişte yaşadığı birçok unutulmaz anı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu kulüp için özel hislerim var. İki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir yöneticinin isteyebileceği her şeye sahibim. Umarım şimdi kazandıklarımıza daha fazla kupa ekleriz. Odak noktam bu yönde."

Manchester City taraftarları, Pep Guardiola'nın daha uzun yıllar takımın başında kalmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.