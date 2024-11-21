DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,16 0,12%
ALTIN
2.956,14 0,11%
BITCOIN
3.383.930,37 0,03%

Manchester City, Pep Guardiola ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Manchester City, Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak 10 yılı aşkın bir süre için kulüpte kalacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:41
Manchester City, Pep Guardiola ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Manchester City, Pep Guardiola ile Yeni Anlaşma Sağladı

İngiltere Premier Lig'in başarılı takımlarından Manchester City, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Guardiola, kulüp tarihine damgasını vuran yönetici olarak 10 yılı aşkın süre boyunca takımın başında kalmış olacak.

Guardiola'nın Başarıları

Guardiola, Manchester City ile 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve toplamda 18 kupa kazanarak önemli bir başarı kaydetti. Premier Lig tarihinde 100 puana ulaşan ilk teknik adam olma özelliğine de sahip olan Guardiola, takımın başında 490 maça çıkarak bu karşılaşmaların 353'ünü kazanmayı başardı ve %72'lik bir galibiyet yüzdesi elde etti. Bu maçlarda takım, toplamda 1200 gole imza attı.

Guardiola'nın Duası ve Umutları

İmza töreninde duygu dolu konuşmalar yapan Pep Guardiola, Manchester City kulübünün kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Dokuzuncu sezonunu geçirdiğini ifade eden Guardiola, geçmişte yaşadığı birçok unutulmaz anı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu kulüp için özel hislerim var. İki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir yöneticinin isteyebileceği her şeye sahibim. Umarım şimdi kazandıklarımıza daha fazla kupa ekleriz. Odak noktam bu yönde."

Manchester City taraftarları, Pep Guardiola'nın daha uzun yıllar takımın başında kalmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
2
Toprak Razgatlıoğlu'nun Tarihi Superbike Başarısı
3
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı Yendi
4
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
5
Manchester City, Pep Guardiola ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Anadolu Efes, Paris Basketbol'a Yenildi: Mijatovic Açıklamalarda Bulundu
7
Okan Buruk: Mauro Icardi'nin Dönüşü İçin Tarih Verdi

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar