Manchester United, Erik ten Hag ile Yollarını Ayırdı

Erik ten Hag Dönemi Kapandı

İngiltere'nin köklü futbol kulübü Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını tamamen ayırmaya karar verdi. Kulüp, bu kararın ardından resmî bir açıklama yaparak, "Erik'e takımda geçirdiği süre boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz ve gelecekte ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yardımcı Antrenör Görev Başında

Açıklamada, yeni teknik direktör belirlene kadar takımın başında Ruud van Nistelrooy'un olacağı bilgisi verildi. Van Nistelrooy, yardımcı antrenör olarak kulüpteki görevine devam edecek.

Performans Sorunları

Erik ten Hag döneminde beklenen başarıyı yakalayamayan Manchester United, son olarak Premier Lig'in 9. haftasında West Ham takımına 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte, ligde sadece 3 galibiyet elde eden Manchester United, 11 puanla 14. sırada yer almakta.

UEFA Avrupa Ligi Durumu

Ayrıca Manchester United, 36 takımın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 21. sırada bulunuyor ve bu durum, kulüp için bir kaygı kaynağı olmaya devam ediyor.