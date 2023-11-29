Manchester United Karşısında Galatasaray'ın İlk 11'i!
Galatasaray ve Manchester United karşılaşması'nda Galatasaray'ın ilk 11'i ve yedekleri açıklandı. İşte haberin devamı.
Galatasaray-Manchester United Karşısında ilk 11'ini Açıkladı
Bu akşam Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını izleyeceğiz. Ali Sami Yen spor kompklesi'nde oynanacak Maç için sarı kırmızılı takım ilk 11'ini ve yedeklerini açıkladı.
İlk 11'i :
- Icardi
- Zaha
- Mertens
- Ziyech
- Torreira
- Ndombele
- Angelino
- Kaan
- Abdülkerim
- Boey
- Muslera
Yedekler:
- Günay
- Kerem Aktürkoğlu
- Kerem Demirbay
- Tete
- Nelsson
- Sergio
- Barış
- Kazımcan
- Bakambu
Galatarasay-Manchester United Maçı Saat Kaçta Oynanacak?
Saat 20.45'de sarı Kırmızılı takım, İngiliz devi olan Manchester United'ı kendi sahasında Rams Park da ağarlayacak. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi grubundan çıkabilmesi adına sarı kırmızılı ekip için önemli bir maç olma özelliğini koruyor.
Galatarasay-Manchester United Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Saat 20.45'de başlayacak olan Galatasaray- Manchester United maçı Exxen ekranlarında yayınlanacak. Bazı maçlarda yaşanan teknik sorunlardan dolayı maçın tekrardan TV8,5 da yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyicilerin merak konusu oldu.