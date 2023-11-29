Manchester United Karşısında Galatasaray'ın İlk 11'i!

Galatasaray-Manchester United Karşısında ilk 11'ini Açıkladı

Bu akşam Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını izleyeceğiz. Ali Sami Yen spor kompklesi'nde oynanacak Maç için sarı kırmızılı takım ilk 11'ini ve yedeklerini açıkladı.

İlk 11'i :

Icardi Zaha Mertens Ziyech Torreira Ndombele Angelino Kaan Abdülkerim Boey Muslera

Yedekler:

Günay

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Demirbay

Tete

Nelsson

Sergio

Barış

Kazımcan

Bakambu





Galatarasay-Manchester United Maçı Saat Kaçta Oynanacak?

Saat 20.45'de sarı Kırmızılı takım, İngiliz devi olan Manchester United'ı kendi sahasında Rams Park da ağarlayacak. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi grubundan çıkabilmesi adına sarı kırmızılı ekip için önemli bir maç olma özelliğini koruyor.

Galatarasay-Manchester United Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Saat 20.45'de başlayacak olan Galatasaray- Manchester United maçı Exxen ekranlarında yayınlanacak. Bazı maçlarda yaşanan teknik sorunlardan dolayı maçın tekrardan TV8,5 da yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyicilerin merak konusu oldu.